Селезнёв Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения22.08.1904
Дата смерти06.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1904
Бракосочетание
09.02.1925
Супруг(-а): Мария Андреевна Селезнева (Савенко)
Рождение ребёнка
19.12.1925
Сын: Селезнев Николай Петрович
Мать ребёнка: Селезнёва Мария Андреевна
Рождение ребёнка
19.01.1928
Дочь: Валентина Петровна
Мать ребёнка: Селезнёва Мария Андреевна
Рождение ребёнка
02.03.1938
Мать ребёнка: Селезнёва Мария Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Грузчик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.01.1944
Похороны
Неизвестно