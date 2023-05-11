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Селезнёв Петр Иванович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

22.08.1904

Дата смерти

06.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1904

Отец: Селезнев Иван Андреевич

Мать: Селезнева Прасковья Федоровна

Бракосочетание
09.02.1925

Жена: Селезнёва Мария Андреевна

Супруг(-а): Мария Андреевна Селезнева (Савенко)
Рождение ребёнка
19.12.1925

Сын: Селезнев Николай Петрович

Мать ребёнка: Селезнёва Мария Андреевна

Рождение ребёнка
19.01.1928

Дочь: Валентина Петровна

Мать ребёнка: Селезнёва Мария Андреевна

Рождение ребёнка
02.03.1938

Сын: Селезнёв Игорь Петрович

Мать ребёнка: Селезнёва Мария Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Грузчик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.01.1944
Буденичи, Стародорожский район, Минская область
Похороны
Неизвестно
Буденичи, Стародорожский район, Минская область
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