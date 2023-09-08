Морхова Инна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морхова Инна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1983

Отец: Шохин Сергей Петрович

Мать: Безродная Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
28.05.2007

Дочь: Морхова Анастасия Владиславовна

Отец ребёнка: Морхов Владислав Владимирович

Родилась в с.Боринское,училась в МБОУ гимназии №1,сейчас студентка мединского колледжа
Рождение ребёнка
29.11.2015

Дочь: Морхова Владислава Владиславовна

Отец ребёнка: Морхов Владислав Владимирович

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