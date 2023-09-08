Морхова Инна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1983
Рождение ребёнка
28.05.2007
Дочь: Морхова Анастасия Владиславовна
Отец ребёнка: Морхов Владислав Владимирович
Родилась в с.Боринское,училась в МБОУ гимназии №1,сейчас студентка мединского колледжа
Рождение ребёнка
29.11.2015
Дочь: Морхова Владислава Владиславовна
Отец ребёнка: Морхов Владислав Владимирович