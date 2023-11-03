Рейтаров Федор Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Рейтарова Степанида Семенова
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Рейтарова Степанида Семенова
Рождение ребёнка
?.02.1830
Мать ребёнка: Рейтарова Степанида Семенова
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Рейтарова Степанида Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно