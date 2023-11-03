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Рейтаров Федор Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Рейтаров Василий Степанов

Мать: Рейтарова Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Рейтаров Стефан Федоров

Мать ребёнка: Рейтарова Степанида Семенова

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Рейтаров Михаил Федоров

Мать ребёнка: Рейтарова Степанида Семенова

Рождение ребёнка
?.02.1830

Сын: Рейтаров Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: Рейтарова Степанида Семенова

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Рейтаров Петр Федоров

Мать ребёнка: Рейтарова Степанида Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рейтарова Степанида Семенова

Смерть
Неизвестно
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