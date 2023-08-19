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Матфей Иосифович

Место рождения

Лог-Лупино, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лог-Лупино, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
15.05.1864 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 15.05.1864 Вилина Елена Козьминична Вилина отец отец Козьма Никитич Вилина мать мать Гликерия Петровна Лога крестьянин Матфей Иосифович Хохлово жена Домника Петровна https:/... Показать все
Смерть
Неизвестно
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