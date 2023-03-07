Прилукова Наталья Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Отец ребёнка: Прилуков Нестер Степанов
дер. что был поч. Анкудина Штина, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Авдотья Нестерова
Отец ребёнка: Прилуков Нестер Степанов
дер. что был поч. Анкудина Штина, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709
Отец ребёнка: Прилуков Нестер Степанов
дер. что был поч. Анкудина Штина, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1711
Отец ребёнка: Прилуков Нестер Степанов
дер. что был поч. Анкудина Штина, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1716
Отец ребёнка: Прилуков Нестер Степанов
дер. что был поч. Шумиловской за Просницею, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. что был поч. Шумиловской за Просницею, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717