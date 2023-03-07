Прилукова Наталья Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилукова Наталья Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1676 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Прилуков Яков Нестеров

Отец ребёнка: Прилуков Нестер Степанов

дер. что был поч. Анкудина Штина, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Авдотья Нестерова

Отец ребёнка: Прилуков Нестер Степанов

дер. что был поч. Анкудина Штина, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Прилуков Кирилл Нестеров

Отец ребёнка: Прилуков Нестер Степанов

дер. что был поч. Анкудина Штина, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Прилуков Яков Нестеров

Отец ребёнка: Прилуков Нестер Степанов

дер. что был поч. Анкудина Штина, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Прилуков Федор Нестеров

Отец ребёнка: Прилуков Нестер Степанов

дер. что был поч. Шумиловской за Просницею, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилуков Нестер Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. что был поч. Шумиловской за Просницею, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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