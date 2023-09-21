Чукреев Максим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукреев Максим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Чукреева Елена Максимовна

Мать ребёнка: Рачинская Анетта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чукреева Наталья Максимовна

Мать ребёнка: Рачинская Анетта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукреев Иван Максимович

Мать ребёнка: Рачинская Анетта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукреев Георгий Максимович

Мать ребёнка: Рачинская Анетта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукреев Афанасий Максимович

Мать ребёнка: Рачинская Анетта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рачинская Анетта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукреев Василий Максимович

Мать ребёнка: Рачинская Анетта

Смерть
Неизвестно
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