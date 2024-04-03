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Морозов Василий Иванович

Место рождения

Давыдовская, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Морозов Иван Григорьевич

Мать: Василиса Савватиевна

Давыдовская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Морозов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Морозова Елизавета Семеновна

Давыдовская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Морозов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Морозова Елизавета Семеновна

Давыдовская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
16.03.1911

Дочь: Романова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Морозова Елизавета Семеновна

Давыдовская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Морозов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Морозова Елизавета Семеновна

Давыдовская, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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