Морозов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Морозов Иван Григорьевич
Мать: Василиса Савватиевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Морозов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Морозова Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Морозова Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
16.03.1911
Дочь: Романова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Морозова Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Морозов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Морозова Елизавета Семеновна
Смерть
Неизвестно