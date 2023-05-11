(Старкова) Устина Фотиевна
Место рождения
Дата рождения10.10.1820
Дата смерти15.01.1825
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1820
Крещение
11.10.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
15.01.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
15.01.1825
Причина смерти: Оспой