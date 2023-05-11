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(Старкова) Устина Фотиевна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.10.1820

Дата смерти

15.01.1825

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1820

Отец: Старков Фотий Григорьевич

Мать: Старкова Агафия Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.10.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
15.01.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
15.01.1825
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Оспой
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