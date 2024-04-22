Ирина Степанова
Место рождения
Дата рождения12.04.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1902 ст.
Отец: Сладков Степан Андреев
Мать: Сладкова Ольга Титова
Крещение
13.04.1902 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Иван Алексеев Титов, Евдокия Алексеева Титова
Смерть
Неизвестно