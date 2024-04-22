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Ирина Степанова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

12.04.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1902 ст.

Отец: Сладков Степан Андреев

Мать: Сладкова Ольга Титова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
13.04.1902 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Иван Алексеев Титов, Евдокия Алексеева Титова
Смерть
Неизвестно
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