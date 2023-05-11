Нордштейн Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти28.12.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1824 по 1829
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1852 по 1856
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1856 по 1860
Место жительства
С 1860 по 1880
Смерть
28.12.1880