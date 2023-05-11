Нордштейн Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нордштейн Александр Петрович

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

28.12.1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1824 по 1829
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1852 по 1856
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1856 по 1860
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1860 по 1880
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
28.12.1880
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
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