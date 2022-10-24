Лабзина Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабзина Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1942

Дата смерти

24.10.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1966

Дочь: Лабзина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Лабзин Михаил Андреевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1966

Дочь: Карпеченкова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Лабзин Михаил Андреевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.10.2022
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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