Лабзина Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1942
Дата смерти24.10.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1966
Дочь: Лабзина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Лабзин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
04.06.1966
Дочь: Карпеченкова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Лабзин Михаил Андреевич
Смерть
24.10.2022