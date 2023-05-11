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Барышева Станислава Алексеевна
Барышева Станислава Алексеевна
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Место рождения
Химки
, Химки, Московская область
Дата рождения
04.08.1993
Пол
Женский
Отец
Барышев Алексей Борисович
1956 г.р.
Мать
Суперина Татьяна Александровна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1993
Отец:
Барышев Алексей Борисович
Мать:
Суперина Татьяна Александровна
Химки
, Химки, Московская область
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