Вшивкова (Ощепкова) Пелагия Поликарповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ощепков Поликарп Петрович
Мать: Ощепкова Акилина
Бракосочетание
Вычислено 17.02.1867 ст.
Рождение ребёнка
18.10.1869 ст.
Сын: Вшивков Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Вшивков Герасим Афанасьевич
Числы, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно