Вшивкова (Ощепкова) Пелагия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивкова (Ощепкова) Пелагия Поликарповна

Вшивкова (Ощепкова) Пелагия Поликарповна

Место рождения

Олени, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ощепков Поликарп Петрович

Мать: Ощепкова Акилина

Олени, Оханский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Вычислено 17.02.1867 ст.

Муж: Вшивков Герасим Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.10.1869 ст.

Сын: Вшивков Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Вшивков Герасим Афанасьевич

Числы, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.