Лифас (Занина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1937
Дочь: Поздняева Альбина
Отец ребёнка: Лифас Евгений
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никулин Федор
Смерть
Неизвестно