Лифас (Занина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лифас (Занина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1937

Дочь: Поздняева Альбина

Отец ребёнка: Лифас Евгений

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Федор

Смерть
Неизвестно
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