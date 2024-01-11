Малкова Вероника Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкова Вероника Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1971

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1971

Отец: Малков Евгений Аркадьевич

Мать: Малкова Галина Васильевна

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