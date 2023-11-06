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Афанасий

Место рождения

д Блюдцы Чановского р-на Новосибирской обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д Блюдцы Чановского р-на Новосибирской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Александра

д Блюдцы Чановский р-н Новосибирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поликарп Афанасьевич

Мать ребёнка: Александра

п Блюдцы Чановский р-н Новосибирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Александра

п Блюдцы Чановского р-на Новосибирской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Александра

п Блюдцы Чановского р-на Новосибирской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксиния Афанасьевна

Мать ребёнка: Александра

п Блюдцы Чановского р-на Новосибирской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Смерть
Неизвестно
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