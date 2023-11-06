Афанасий
Место рожденияд Блюдцы Чановского р-на Новосибирской обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д Блюдцы Чановского р-на Новосибирской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Александра
д Блюдцы Чановский р-н Новосибирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поликарп Афанасьевич
Мать ребёнка: Александра
п Блюдцы Чановский р-н Новосибирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Александра
п Блюдцы Чановского р-на Новосибирской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Александра
п Блюдцы Чановского р-на Новосибирской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксиния Афанасьевна
Мать ребёнка: Александра
п Блюдцы Чановского р-на Новосибирской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Смерть
Неизвестно