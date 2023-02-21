Bružek Josef
Место рожденияKolence 29
Дата рождения06.03.1805
Дата смерти21.04.1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Kolence 29
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Fanta Anna
Мать ребёнка: Brůžková Marie
Kolence 29
Рождение ребёнка
22.06.1836
Сын: Bružek Ján
Мать ребёнка: Brůžková Marie
Kolence 29
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Brůžková Marie
Смерть
21.04.1836
Kolence 29
Похороны
Неизвестно
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