Bružek Josef — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bružek Josef

Место рождения

Kolence 29

Дата рождения

06.03.1805

Дата смерти

21.04.1836

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Kolence 29
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Fanta Anna

Мать ребёнка: Brůžková Marie

Kolence 29
Рождение ребёнка
22.06.1836

Сын: Bružek Ján

Мать ребёнка: Brůžková Marie

Kolence 29
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Brůžková Marie

Смерть
21.04.1836
Kolence 29
Похороны
Неизвестно
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