Руслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руслан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1977

Отец: Гаяз

Мать: Аделя Хусаиновна

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