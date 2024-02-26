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Башкин Вадим Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1966

Отец: Башкин Геннадий Владимирович

Мать: Башкина (Алавина) Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Башкина (Щербакова) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
12.08.1991

Дочь: Башкина Ирина Вадимовна

Мать ребёнка: Башкина (Щербакова) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
10.02.1998

Сын: Башкина Денис Вадимович

Мать ребёнка: Башкина (Щербакова) Галина Михайловна

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