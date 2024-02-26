Башкин Вадим Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1966
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Башкина (Щербакова) Галина Михайловна
Рождение ребёнка
12.08.1991
Дочь: Башкина Ирина Вадимовна
Мать ребёнка: Башкина (Щербакова) Галина Михайловна
Рождение ребёнка
10.02.1998
Мать ребёнка: Башкина (Щербакова) Галина Михайловна