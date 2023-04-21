Лапкина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапкина Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапкина Раиса Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Лапкин Пантелеймон Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапкин Александр Пантелеймонович

Отец ребёнка: Лапкин Пантелеймон Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапкин Леонид Пантелеймонович

Отец ребёнка: Лапкин Пантелеймон Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапкин Пантелеймон Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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