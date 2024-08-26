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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1817 г.р.
1830 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭЖ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жеребцов Степан Несторович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Жеребцов Семен Степанович

Отец ребёнка: Жеребцов Степан Несторович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Жеребцов Кондратий Степанович

Отец ребёнка: Жеребцов Степан Несторович

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