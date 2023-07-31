Анисья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1792

Сын: Зиновий Антипович

Отец ребёнка: Антип Алексеевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Конон Антипович

Отец ребёнка: Антип Алексеевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Степан Антипович

Отец ребёнка: Антип Алексеевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Антон Антипович

Отец ребёнка: Антип Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антип Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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