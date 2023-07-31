Анисья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1792
Сын: Зиновий Антипович
Отец ребёнка: Антип Алексеевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Конон Антипович
Отец ребёнка: Антип Алексеевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Степан Антипович
Отец ребёнка: Антип Алексеевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Антон Антипович
Отец ребёнка: Антип Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антип Алексеевич
Смерть
Неизвестно