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Карпов Михаил Дмитриевич
Карпов Михаил Дмитриевич
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Место рождения
г. Ковров
Дата рождения
Около 07.09.1984
Дата смерти
Около 2003
Пол
Мужской
Отец
Карпова ?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.09.1984
Отец:
Карпова ?
Мать:
?
г. Ковров
Смерть
Около 2003
г. Ковров
Причина смерти: Мотокатастрофа
Похороны
Неизвестно
г. Ковров
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