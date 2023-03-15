Карпов Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Михаил Дмитриевич

Место рождения

г. Ковров

Дата рождения

Около 07.09.1984

Дата смерти

Около 2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.09.1984

Отец: Карпова ?

Мать: ?

г. Ковров
Смерть
Около 2003
г. Ковров
Причина смерти: Мотокатастрофа
Похороны
Неизвестно
г. Ковров
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