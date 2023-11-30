Бронский Николай Ксенофонтов
Место рождения
Дата рождения04.05.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1866 ст.
Бракосочетание
07.02.1894 ст.
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Бронская Павла Николаевна
Мать ребёнка: Бронская Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
27.03.1902 ст.
Сын: Бронский Иоанн Николаевич
Мать ребёнка: Бронская Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Бронская Федосья Николаевна
Мать ребёнка: Бронская Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Бронский Константин Николаевич
Мать ребёнка: Бронская Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
30.05.1909 ст.
Сын: Бронский Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Бронская Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
24.08.1912
Сын: Бронский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Бронская Татьяна Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно