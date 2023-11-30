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Бронский Николай Ксенофонтов

Место рождения

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

04.05.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1866 ст.

Отец: Бронский Ксенофонт Степанов

Мать: Бронская Маремьяна Косьмина

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
07.02.1894 ст.

Жена: Бронская Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Бронская Павла Николаевна

Мать ребёнка: Бронская Татьяна Яковлева

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.03.1902 ст.

Сын: Бронский Иоанн Николаевич

Мать ребёнка: Бронская Татьяна Яковлева

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Бронская Федосья Николаевна

Мать ребёнка: Бронская Татьяна Яковлева

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Бронский Константин Николаевич

Мать ребёнка: Бронская Татьяна Яковлева

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.05.1909 ст.

Сын: Бронский Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Бронская Татьяна Яковлева

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.08.1912

Сын: Бронский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Бронская Татьяна Яковлева

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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