Скрябин Никифор (Микифорко) Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1644
Дата смертиПосле 1699
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1644
Отец: Скрябин Никита (Микитка) Третьяков (Афонасьев)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Боталов Митрофан (Митрошка) Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Мать ребёнка: не указана
поч. Максимовский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1678
Сын: Скрябин Иван (Ивашко) Никифоров
Мать ребёнка: не указана
поч. Максимовский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1699