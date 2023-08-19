Скрябин Никифор (Микифорко) Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Никифор (Микифорко) Никитин

Место рождения

Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1644

Дата смерти

После 1699

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1644

Отец: Скрябин Никита (Микитка) Третьяков (Афонасьев)

Мать: не указана

Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Боталов Митрофан (Митрошка) Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Скрябин Павел Никифоров

Мать ребёнка: не указана

поч. Максимовский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Скрябин Иван (Ивашко) Никифоров

Мать ребёнка: не указана

поч. Максимовский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1699
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