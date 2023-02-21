Haas Leon — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Haas Leon

Место рождения

New York, United States

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

Около 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Haas Max

Мать: Haas Rose

New York, United States
Место жительства
1935
Смерть
Неизвестно
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