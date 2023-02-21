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Haas Leon
Haas Leon
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Место рождения
New York, United States
Дата рождения
Около 1920
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Haas Max
Около 1884 г.р.
Мать
Haas (Wagner) Rose
Около 1897 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец:
Haas Max
Мать:
Haas Rose
New York, United States
Место жительства
1935
Смерть
Неизвестно
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