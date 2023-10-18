(Пашкова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пашкова) Татьяна

(Пашкова) Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1920

Дата смерти

28.01.1983

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1920

Отец: Пашков Архип

Мать: Пашкова Анна

Смерть
28.01.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close