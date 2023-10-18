Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Пашкова) Татьяна
(Пашкова) Татьяна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.11.1920
Дата смерти
28.01.1983
Пол
Женский
Отец
Пашков Архип
1895 г.р.
Мать
Пашкова (Мартынова) Анна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1920
Отец:
Пашков Архип
Мать:
Пашкова Анна
Смерть
28.01.1983
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия