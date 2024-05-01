Клобук Владимир Васильевич
Место рожденияУкраинская ССР, Харьковская обл., Барвенковский р-н
Дата рождения1903
Дата смерти21.08.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Клобук Василий
Мать: не указана
Украинская ССР, Харьковская обл., Барвенковский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клобук (Нос) Ульяна
Рождение ребёнка
05.12.1923
Сын: Клобук Иван
Мать ребёнка: Клобук (Нос) Ульяна
Смерть
21.08.1944
Польша, Радомысль-Вельки, Партыния Radomyśl Wielki Partynia
Причина смерти: Убит(-а) в бою