Клобук Владимир Васильевич 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клобук Владимир Васильевич

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Место рождения

Украинская ССР, Харьковская обл., Барвенковский р-н

Дата рождения

1903

Дата смерти

21.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Клобук Василий

Мать: не указана

Украинская ССР, Харьковская обл., Барвенковский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клобук (Нос) Ульяна

Рождение ребёнка
05.12.1923

Сын: Клобук Иван

Мать ребёнка: Клобук (Нос) Ульяна

Смерть
21.08.1944
Польша, Радомысль-Вельки, Партыния Radomyśl Wielki Partynia
Причина смерти: Убит(-а) в бою

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