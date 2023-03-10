Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий

Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Петр Григорьев

Мать ребёнка: Февронья Киреева

Рождение ребёнка
1840

Сын: Козьма Григорьев

Мать ребёнка: Февронья Киреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья Киреева

Смерть
Неизвестно
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