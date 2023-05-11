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Фамилии Нет Семен Константинович

Место рождения

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1724 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724 ст.

Отец: Фамилии Нет Константинович Сафронович

Мать: не указана

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1741 ст.

Дочь: Фамилии Нет Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Антиповна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Фамилии Нет Евсей Семенович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Антиповна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1746 ст.

Сын: Фамилии Нет Григорий Сеиенович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Антиповна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1748 ст.

Сын: Фамилии Нет Стефан Семенович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Антиповна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Фамилии Нет Никита Семенович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Антиповна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Фамилии Нет Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Антиповна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Фамилии Нет Матфей Семенович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Антиповна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: Фамилии Нет Васса Семёновна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Антиповна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фамилии Нет Евдокия Антиповна

Смерть
Неизвестно
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