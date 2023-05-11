Фамилии Нет Семен Константинович
Место рождения
Дата рождения1724 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1724 ст.
Отец: Фамилии Нет Константинович Сафронович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741 ст.
Дочь: Фамилии Нет Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Антиповна
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Фамилии Нет Евсей Семенович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Антиповна
Рождение ребёнка
1746 ст.
Сын: Фамилии Нет Григорий Сеиенович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Антиповна
Рождение ребёнка
1748 ст.
Сын: Фамилии Нет Стефан Семенович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Антиповна
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Фамилии Нет Никита Семенович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Антиповна
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Фамилии Нет Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Антиповна
Рождение ребёнка
1758 ст.
Сын: Фамилии Нет Матфей Семенович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Антиповна
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Фамилии Нет Васса Семёновна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Антиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно