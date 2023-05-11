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Шепелев Матвей Семенович
Шепелев Матвей Семенович
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Место рождения
Неплюевка
, Амонская волость, Рыльский уезд
Дата рождения
1760
Дата смерти
1765
Пол
Мужской
Отец
Шепелев Семен Калинникович
1742 г.р.
Мать
Шепелева Евдокия Петровна
1733 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Шепелев Семен Калинникович
Мать:
Шепелева Евдокия Петровна
Неплюевка
, Амонская волость, Рыльский уезд
Смерть
1765
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