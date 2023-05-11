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Шепелев Матвей Семенович

Место рождения

Неплюевка, Амонская волость, Рыльский уезд

Дата рождения

1760

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Шепелев Семен Калинникович

Мать: Шепелева Евдокия Петровна

Неплюевка, Амонская волость, Рыльский уезд
Смерть
1765
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