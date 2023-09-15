Казанцев Андрей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.?
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.?
Рождение ребёнка
30.01.2018
Сын: Казанцев Леонид Андреевич
Мать ребёнка: Казанцева Наталья
Рождение ребёнка
15.05.2022
Дочь: Казанцева Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Казанцева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Казанцева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казанцева Наталья