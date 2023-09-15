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Казанцев Андрей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.?

Отец: Казанцев Леонид Андреевич

Мать: Казанцева Нина Михайловна

Рождение ребёнка
30.01.2018

Сын: Казанцев Леонид Андреевич

Мать ребёнка: Казанцева Наталья

Рождение ребёнка
15.05.2022

Дочь: Казанцева Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Казанцева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Казанцева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева Наталья

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