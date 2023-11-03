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Гусельников Фома Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусельников Прокопий Иванов

Мать: Гусельникова Параскева Федорова

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Параскева Фомина

Мать ребёнка: Гусельникова Анастасия Николаева

Рождение ребёнка
04.07.1865

Сын: Гусельников Андрей Фомин

Мать ребёнка: Гусельникова Анастасия Николаева

Рождение ребёнка
17.08.1875

Сын: Гусельников Мирон Фомин

Мать ребёнка: Гусельникова Анастасия Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусельникова Анастасия Николаева

Смерть
Неизвестно
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