Гусельников Фома Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Параскева Фомина
Мать ребёнка: Гусельникова Анастасия Николаева
Рождение ребёнка
04.07.1865
Мать ребёнка: Гусельникова Анастасия Николаева
Рождение ребёнка
17.08.1875
Мать ребёнка: Гусельникова Анастасия Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно