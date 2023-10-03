Шавлюк Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавлюк Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1958

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1958

Отец: Шавлюк Николай Лукич

Мать: Шавлюк Марта Федоровна

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