(Чапкасова) Анастасия Филиповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1813 ст.
Рождение ребёнка
12.01.1815 ст.
Дочь: Мария Ульяновна
Отец ребёнка: (сачепкасов) Ульян (Иулиан)
Рождение ребёнка
26.05.1817 ст.
Дочь: Феодосия Ульяновна
Отец ребёнка: (сачепкасов) Ульян (Иулиан)
Смерть
Неизвестно