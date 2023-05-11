(Чапкасова) Анастасия Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чапкасова) Анастасия Филиповна

Место рождения

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
05.02.1813 ст.

Муж: (сачепкасов) Ульян (Иулиан)

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.01.1815 ст.

Дочь: Мария Ульяновна

Отец ребёнка: (сачепкасов) Ульян (Иулиан)

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.05.1817 ст.

Дочь: Феодосия Ульяновна

Отец ребёнка: (сачепкасов) Ульян (Иулиан)

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
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