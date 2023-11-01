Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Пыжев) Мария Ефимовна
(Пыжев) Мария Ефимовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1807
Пол
Женский
Отец
Пыжев Ефим Иванович
1785 г.р.
Мать
Мария
1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец:
Пыжев Ефим Иванович
Мать:
Мария
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия