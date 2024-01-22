Баух Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1976
Дата смерти22.01.2024
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баух Светлана Александровна
Рождение ребёнка
21.05.1997
Сын: Баух Александр Александрович
Мать ребёнка: Баух Светлана Александровна
Смерть
22.01.2024