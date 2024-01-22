Баух Александр Константинович 23.02.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баух Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1976

Дата смерти

22.01.2024

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баух Светлана Александровна

Рождение ребёнка
21.05.1997

Сын: Баух Александр Александрович

Мать ребёнка: Баух Светлана Александровна

Смерть
22.01.2024

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