Трофимов Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1900

Сын: Трофимов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Трофимова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Анисья Васильевна

Мать ребёнка: Трофимова Анастасия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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