Трофимов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1900
Сын: Трофимов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Трофимова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Анисья Васильевна
Мать ребёнка: Трофимова Анастасия Федоровна
Смерть
Неизвестно