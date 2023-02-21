Батова Агафья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Батов Иоанн Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батова Фекла Иоанновна
Отец ребёнка: Батов Иоанн Александрович
Дубовая Гора, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно