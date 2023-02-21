Батова Агафья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батова Агафья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Батов Василий Иоаннович

Отец ребёнка: Батов Иоанн Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батова Фекла Иоанновна

Отец ребёнка: Батов Иоанн Александрович

Дубовая Гора, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батов Иоанн Александрович

Смерть
Неизвестно
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