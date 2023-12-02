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Лиховит Ганна Адамівна

Место рождения

Губин, Луцький повіт, Волинська губернія

Дата рождения

07.01.1891

Дата смерти

16.08.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Губин, Луцький повіт, Волинська губернія
Рождение ребёнка
07.01.1918

Сын: Кліментович Олександр Романович

Отец ребёнка: Кліментович Роман Павлович

Губин, Волинська область
Смерть
16.08.1978
Сенкевичевка, Волинська область
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