Лиховит Ганна Адамівна
Место рожденияГубин, Луцький повіт, Волинська губернія
Дата рождения07.01.1891
Дата смерти16.08.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Губин, Луцький повіт, Волинська губернія
Рождение ребёнка
07.01.1918
Сын: Кліментович Олександр Романович
Отец ребёнка: Кліментович Роман Павлович
Губин, Волинська область
Смерть
16.08.1978
Сенкевичевка, Волинська область