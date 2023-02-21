Бойко Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Любовь

Отец ребёнка: Шевцов ХХХ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Иван

Отец ребёнка: Шевцов ХХХ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Панна

Отец ребёнка: Шевцов ХХХ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевцов ХХХ

Смерть
Неизвестно
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