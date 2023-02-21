Бойко Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Любовь
Отец ребёнка: Шевцов ХХХ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевцов Иван
Отец ребёнка: Шевцов ХХХ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Панна
Отец ребёнка: Шевцов ХХХ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевцов ХХХ
Смерть
Неизвестно