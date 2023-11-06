Желева Федора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желева Федора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тодоров Иван

Мать: Тодорова Мария

Рождение ребёнка
01.01.1941

Дочь: Желева Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Желев Афанасий Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.03.1950

Сын: Желев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Желев Афанасий Афанасьевич

Рождение ребёнка
09.06.1956

Сын: Желев Виктор Афанасьевич

Отец ребёнка: Желев Афанасий Афанасьевич

Рождение ребёнка
05.10.1958

Дочь: Желева Евгения Афанасьевна

Отец ребёнка: Желев Афанасий Афанасьевич

Рождение ребёнка
07.07.1961

Сын: Желев Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Желев Афанасий Афанасьевич

Смерть
08.10.1987
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