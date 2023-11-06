Желева Федора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тодоров Иван
Мать: Тодорова Мария
Рождение ребёнка
01.01.1941
Дочь: Желева Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Желев Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.03.1950
Отец ребёнка: Желев Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.06.1956
Отец ребёнка: Желев Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.10.1958
Дочь: Желева Евгения Афанасьевна
Отец ребёнка: Желев Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.07.1961
Сын: Желев Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Желев Афанасий Афанасьевич
Смерть
08.10.1987