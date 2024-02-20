Горбунов Лаврентий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Лаврентий Тимофеевич

Горбунов Лаврентий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбунов Тимофей Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
05.10.1909

Дочь: Горбунова Пелагея Лаврентьевна

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
19.01.1912

Дочь: Горбунова Нина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.