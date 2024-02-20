Горбунов Лаврентий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбунов Тимофей Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1909
Дочь: Горбунова Пелагея Лаврентьевна
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
19.01.1912
Дочь: Горбунова Нина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно