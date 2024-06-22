Костылев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костылев Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Костылева) Анна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно