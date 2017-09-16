Матвеева (Сухова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Сухова) Мария Михайловна

Место рождения

Прибытки, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

07.01.1927

Дата смерти

16.09.2017

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1910 или 1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1927

Отец: Сухов Михаил Петрович

Мать: Сухова Пелагея Петровна

Прибытки, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
05.06.1947

Муж: Матвеев Пётр Макарович

6 37 20 7 В браке не состоит В браке не состоит 8 нет нет 9 В первый В первый 10 Завод 701, цех 1 резчик Техностр., огнеупорщица 11 1 уч., бар. 17, кв. 28 1 уч., бар. 17, кв. 28 12 в/у в/у 13 Матвеев... Показать все
Рождение ребёнка
18.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Пётр Макарович

Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Огнеупорщица, Домохозяйка
Смерть
16.09.2017
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