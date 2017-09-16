Матвеева (Сухова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.01.1927
Дата смерти16.09.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1927
Отец: Сухов Михаил Петрович
Мать: Сухова Пелагея Петровна
Бракосочетание
05.06.1947
6 37 20 7 В браке не состоит В браке не состоит 8 нет нет 9 В первый В первый 10 Завод 701, цех 1 резчик Техностр., огнеупорщица 11 1 уч., бар. 17, кв. 28 1 уч., бар. 17, кв. 28 12 в/у в/у 13 Матвеев... Показать все
Рождение ребёнка
18.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Пётр Макарович
Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Огнеупорщица, Домохозяйка
Смерть
16.09.2017