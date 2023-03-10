Шемонаев (Неизвестно) Авдотья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Семенович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Неизвестно Марья Фёдоровна
Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Семенович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шемонаев Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Савельевка
Смерть
Неизвестно