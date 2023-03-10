Шемонаев (Неизвестно) Авдотья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев (Неизвестно) Авдотья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Семенович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Неизвестно Марья Фёдоровна

Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Семенович

Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шемонаев Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемонаев Фёдор Семенович

Место жительства
Неизвестно
Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Савельевка
Смерть
Неизвестно
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