Аниськов Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аниськов Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1938

Дата смерти

11.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1964

Дочь: Сипливая Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Аниськова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
26.10.1966

Сын: Аниськов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Аниськова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1971

Сын: Аниськов Петр Владимирович

Мать ребёнка: Аниськова Татьяна Михайловна

Смерть
11.09.1994
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