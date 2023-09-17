Аниськов Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1938
Дата смерти11.09.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1964
Дочь: Сипливая Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Аниськова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
26.10.1966
Сын: Аниськов Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Аниськова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1971
Сын: Аниськов Петр Владимирович
Мать ребёнка: Аниськова Татьяна Михайловна
Смерть
11.09.1994