Ахметов Габдрахман
Место рожденияБуинский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Шакиржан
Мать ребёнка: Ахметов Нагимэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Сабиржан
Мать ребёнка: Ахметов Нагимэ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахметов Нагимэ
Смерть
Неизвестно