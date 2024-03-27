Ахметов Габдрахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Габдрахман

Место рождения

Буинский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Шакиржан

Мать ребёнка: Ахметов Нагимэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Сабиржан

Мать ребёнка: Ахметов Нагимэ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметов Нагимэ

Смерть
Неизвестно

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