Королёва Клавдия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1964 ст.
Сын: Королёв Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Королёв Алексей Фёдорович
Луганская обл.Лутугинский р-н.с.Иллирия
Рождение ребёнка
13.02.1966
Сын: Королёв Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Королёв Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
17.01.1973
Дочь: Королёва Алла Алексеевна
Отец ребёнка: Королёв Алексей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно