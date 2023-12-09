Королёва Клавдия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёва Клавдия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1941

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1964 ст.

Сын: Королёв Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Королёв Алексей Фёдорович

Луганская обл.Лутугинский р-н.с.Иллирия
Рождение ребёнка
13.02.1966

Сын: Королёв Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Королёв Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
17.01.1973

Дочь: Королёва Алла Алексеевна

Отец ребёнка: Королёв Алексей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королёв Алексей Фёдорович

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