Марченков Артем
Место рождениядер. Осиповка, Понизовский район, Смоленская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Осиповка, Понизовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1910
Мать ребёнка: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченков Борис Артемович
Мать ребёнка: не указана
дер. Осиповка, Понизовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
дер. Осиповка, Понизовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
дер. Осиповка, Понизовский район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
дер. Осиповка, Понизовский район, Смоленская область