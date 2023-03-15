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Марченков Артем

Место рождения

дер. Осиповка, Понизовский район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Осиповка, Понизовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1910

Сын: Марченков Петр Артемович

Мать ребёнка: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченков Борис Артемович

Мать ребёнка: не указана

дер. Осиповка, Понизовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

дер. Осиповка, Понизовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
дер. Осиповка, Понизовский район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
дер. Осиповка, Понизовский район, Смоленская область
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